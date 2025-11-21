Как правильно обрезать гортензии для пышного цветения: советы садоводов

Важно правильно определить сорт гортензии, чтобы не ошибиться.

Любители гортензий выращивают их ради пышных цветов. Но цветение направления зависит от правильной образки. Гортензии обрезают, в зависимости от сорта. В статье на сайте советчицы Марты Стюарт эксперты объяснили, когда следует обрезать определенные сорта, а также предложили несколько советов.

По словам Кэролайн Эрвин, ландшафтного дизайнера и владелицы садового магазина, гортензии растут либо на старых побегах, то есть их почки закладываются в течение предыдущего вегетационного периода, или на новых побегах, то есть их почки закладываются в течение текущего вегетационного периода.

Поэтому определяющим фактором для обрезки является момент завязывания бутонов у гортензии.

Гортензия крупнолистная, горная гортензия и гортензия дуболистная цветут на старых приростах.

"Их можно обрезать для коррекции размера и формы летом после цветения, но до того, как у них сформируются почки на следующий год", - уточнила Эрвин.

Однако гортензии, цветущие на молодых побегах, не следует обрезать весной. Именно тогда у них формируются бутоны для летнего цветения.

Гладкая гортензия и гортензия метельчатая цветут на новых побегах и их можно обрезать осенью и зимой - практически в любое время до начала весны, когда они выходят из состояния покоя и образуют новые почки.

Когда следует избегать обрезки

Обрезка гортензии во время периода покоя нарушает ее естественный ритм, предупредила Карла Марентес, владелица Kamala Floral Design.

"В более теплом климате, где зимы мягкие, особенно легко переусердствовать с обрезкой. Но даже легкая обрезка в прохладные месяцы может сократить следующий цикл цветения", - сказала она.

