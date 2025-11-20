Главная героиня сериала готовится к битве с Векной.

Netflix поделился тизером пятого сезона культового сериала "Очень странные дела", премьера которого состоится уже в конце этого месяца.

На YouTube-канале сервиса опубликовано видео, которое показывает, как Одиннадцать интенсивно готовится к решающей битве с темным антагонистом предыдущих сезонов Векной. В описании к ролику намекают на масштабные события нового сезона:

"Тренировочный сезон проходит по-другому, когда на кону стоит судьба мира. Посмотрите, как Одиннадцать готовится к битве с Векной во фрагменте из 5 сезона сериала "Очень странные дела".

На кадрах можно увидеть Одиннадцать в процессе совершенствования своих сверхспособностей, которые могут определить судьбу Хокинса. Тизер в очередной раз подтверждает, что финальная часть сериала обещает стать еще более темной и напряженной.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix обнародовал первые пять минут последнего сезона "Очень странных дел". Эти кадры вернут зрителей в прошлое.

