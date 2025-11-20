Православный праздник сегодня в народе считается началом зимы.

21 ноября по новому церковному календарю верующие отмечают один из самых важных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какие обычаи и приметы связаны с этой датой, что традиционно считается запретным, а также какой большой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 21 ноября в новому календаре (4 декабря - в старом) - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Он относится к двунадесятым праздникам, то есть, двенадцати самым большим в церкви. В народной традиции этот день также называют Третьей Пречистой.

Ранее мы уже рассказывали об истории праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, его духовном смысле и запретах, связанных с датой.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня в церкви отмечают Собор архистратига Михаила. Этот праздник не относится у двунадесятым, но тоже очень почитаем.

Подробнее о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие запреты связаны с памятью Архангела Михаила и какие традиции соблюдают верующие, мы также рассказывали ранее.

С какими молитвами обращаются в этот день, обычаи и что нельзя делать сегодня

В праздник Введения в храмах проходят праздничные богослужения, верующие ставят свечи и обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице, как к хранительнице семейного очага - у нее просят здоровья, защиты, исцеления от болезней, прощения грехов и счастливого замужества. Торжество приходится на Рождественский пост, но именно в этот праздник допускаются послабления - можно есть рыбу и выпить немного вина.

В народе двунадесятый праздник называют Введением и считают его порогом зимы: "Введенье пришло - зиму привело". Перед Введением обязательно приводят в порядок дом, но в сам праздник работать не следует. Так как согласно поверьям, зима в этот день разъезжает по селам на санях, то можно готовить и свой транспорт - автовладельцы как раз переходят на зимнюю резину. 21 ноября также считается удачным днем для сделок, обмена и продажи.

В праздник Церковь не одобряет ругани, гнева, сквернословия, жадности, зависти, нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать других, лениться. День считается чистым и благословенным - требует спокойствия, добрых мыслей и отказа от всего, что может "замутить" душу.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя:

заниматься тяжелой работой и работой по хозяйству;

шить, вязать, вышивать, заниматься другим рукоделием;

суетиться и спешить - весь год будешь бегать и ничего не успеешь;

давать или брать деньги в долг - это сулит финансовые проблемы;

кричать на домашних животных - животные могут заболеть или даже погибнуть.

Согласно одной из народных примет, сегодня особое внимание нужно обратить на то, кто первым из посторонних войдет в дом: если мужчина - год будет спокойным и стабильным, женщина - к финансовым хлопотам, ребенок - к заботам. Поэтому суеверные хозяйки следили за тем, чтобы порог дома первым переступил мужчина.

Приметы на 21 ноября

По народным наблюдениям, на Введение можно узнать погоду предстоящей зимы, весны и даже урожай следующего года:

туман с утра - скоро потеплеет;

снег пошел - Пасха тоже будет со снегом;

снег с дождем - к ненастной весне;

мороз на Введение - все зимние праздники будут холодными, и наоборот, если тепло - будут теплыми.

Считается, что если на Введение пришла настоящая зима, то это к богатому урожаю, а если снег, что выпал сегодня, не растает до тепла, то год будет щедрым.

