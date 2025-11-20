Хижняк рассказала о минусах профессии.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Антонина Хижняк ("Спіймати Кайдаша") откровенно высказалась о своей профессии.

Заслуженная артистка Украины написала в своем Instagram-аккаунте, что ее часто спрашивают, стоит ли поступать на актерский факультет, если хочется связать жизнь с этим искусством. Хижняк советует людям тщательно обдумывать такой шаг, поскольку в ее профессии есть определенные "подводные камни":

"Вы готовы разорвать себя и смеяться, когда хотите плакать? Или "бросить" семью, ребенка (чтобы там не случилось), потому что рабочая командировка? Потратить годы на поиски себя и своего места в этой индустрии? Или выйти на работу в любом состоянии?".

35-летняя актриса подчеркнула, что не жалуется на свой выбор, однако хочет быть откровенной с подписчиками. "Я не жалуюсь. Я выбрала этот путь еще 18 лет назад. Но в нынешних условиях нас никто не учил жить", - добавила она, выразив соболезнования семьям погибших в результате российского обстрела Тернополя.

Напомним, ранее Антонина Хижняк рассказала, как ее маленький сын реагирует на длительные командировки мамы.

