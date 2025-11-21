21 ноября - особенный день для украинцев и для всех христиан.

Дата 21 ноября особенна для украинцев, ведь праздник сегодня в Украине посвящен очень важным историческим событиям. Верующие радуются большому церковному торжеству, а рыбаки слышат поздравления. Также в эту дату есть немало запретов.

Какой сегодня праздник церковный

И в новом, и в старом церковном 21 ноября известно крупными православными торжествами. В новоцерковном стиле это Введение во храм Пресвятой Богородице, также известное как Третья Пречистая.

Память о то, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю, до сих пор сохранилась у многих людей. Это День архангела Михаила, главнокомандующего Божьих войск и защитника всех военных.

Какой сегодня праздник в мире

ООН празднует Всемирный день телевидения, подчеркивающий важную роль телевизионных программ и призывающий к объективному освещению новостей работниками индустрии.

Также 21 ноября проводится Всемирный день рыбалки, в который рыбаки обсуждают эффективные и гуманные способы ловли. Если у вас есть знакомые с таким увлечением, то стоит их поздравить.

Остальные международные праздники сегодня это День поздравлений, День борьбы с муковисцидозом, День таблицы умножения, День противодействия травле, День вазэктомии, День без музыки.

Какой сегодня праздник в Украине

21 ноября является датой начала двух больших революций - Оранжевой и Евромайдана. В память о них установлен особенный праздник сегодня - День Достоинства и Свободы. Мы вспоминаем события, которые доказали приверженность украинцев демократическим идеалам. А также чествуем память Героев Небесной Сотни, которых убили в борьбе за свободу.

Какой сегодня праздник в народе

В Киевской Руси эта дата считалась рубежом между осенью и зимой, поэтому многие приметы дня предвещают приближение морозов:

иней на ветках предвещает снегопад;

ясное небо говорит о похолодании;

если пошел дождь, то весна будет ненастной;

туман сулит оттепель.

Верующие могут провести Третью Пречистую за молитвами. У Божьей Матери просят женского счастья, семейного согласия, прощения грехов и исцеления заболеваний. В честь праздника украинцы устраивали гуляния и посиделки, посещали ярмарки.

По давним верованиям очень удачен сегодня праздник для любых сделок, финансовых дел, торговли. Продавцам удастся получить крупную выручку.

Что нельзя делать сегодня

Как и в другие церковные торжества, не стоит ругаться, тяжело трудиться, употреблять алкоголь, заниматься стиркой и уборкой. Запрещено давать другим деньги в долг, иначе обеднеете. Также 21 ноября праздник, неудачный для поспешных решений и спешки.

