Дата 21 ноября особенна для украинцев, ведь праздник сегодня в Украине посвящен очень важным историческим событиям. Верующие радуются большому церковному торжеству, а рыбаки слышат поздравления. Также в эту дату есть немало запретов.
Какой сегодня праздник церковный
И в новом, и в старом церковном 21 ноября известно крупными православными торжествами. В новоцерковном стиле это Введение во храм Пресвятой Богородице, также известное как Третья Пречистая.
Память о то, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю, до сих пор сохранилась у многих людей. Это День архангела Михаила, главнокомандующего Божьих войск и защитника всех военных.
Какой сегодня праздник в мире
ООН празднует Всемирный день телевидения, подчеркивающий важную роль телевизионных программ и призывающий к объективному освещению новостей работниками индустрии.
Также 21 ноября проводится Всемирный день рыбалки, в который рыбаки обсуждают эффективные и гуманные способы ловли. Если у вас есть знакомые с таким увлечением, то стоит их поздравить.
Остальные международные праздники сегодня это День поздравлений, День борьбы с муковисцидозом, День таблицы умножения, День противодействия травле, День вазэктомии, День без музыки.
Какой сегодня праздник в Украине
21 ноября является датой начала двух больших революций - Оранжевой и Евромайдана. В память о них установлен особенный праздник сегодня - День Достоинства и Свободы. Мы вспоминаем события, которые доказали приверженность украинцев демократическим идеалам. А также чествуем память Героев Небесной Сотни, которых убили в борьбе за свободу.
Какой сегодня праздник в народе
В Киевской Руси эта дата считалась рубежом между осенью и зимой, поэтому многие приметы дня предвещают приближение морозов:
- иней на ветках предвещает снегопад;
- ясное небо говорит о похолодании;
- если пошел дождь, то весна будет ненастной;
- туман сулит оттепель.
Верующие могут провести Третью Пречистую за молитвами. У Божьей Матери просят женского счастья, семейного согласия, прощения грехов и исцеления заболеваний. В честь праздника украинцы устраивали гуляния и посиделки, посещали ярмарки.
По давним верованиям очень удачен сегодня праздник для любых сделок, финансовых дел, торговли. Продавцам удастся получить крупную выручку.
Что нельзя делать сегодня
Как и в другие церковные торжества, не стоит ругаться, тяжело трудиться, употреблять алкоголь, заниматься стиркой и уборкой. Запрещено давать другим деньги в долг, иначе обеднеете. Также 21 ноября праздник, неудачный для поспешных решений и спешки.