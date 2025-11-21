Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому календарю православные в Украине отмечают 21 ноября.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из самых больших богородичных праздников у православных, так как касается жизни Девы Марии. В эту дату принято желать мира в доме, добрых перемен и Божьей помощи в делах. Мы собрали оригинальные пожелания и открытки, чтобы подарить близким радость и благословение.

Поздравления Введение во храм Пресвятой Богородицы

С Введением во храм Пресвятой Богородицы!

Пусть в вашем доме будет свет, согласие и порядок. Здоровья вам и вашим близким, ясных мыслей и побольше сил для повседневных дел. Божьего благословения и помощи во всем!

С праздником! С Введением во храм Пресвятой Богородицы!

Пусть этот день подарит вам добрые новости и поддержку свыше. Пусть Богородица поможет вам найти новые возможности и подскажет верный путь. Желаю успеха в работе, благополучия в семье и мирного неба над головой.

С Введением во храм Пресвятой Богородицы!

Желаю мира в семье, терпения в сложных ситуациях и помощи свыше там, где не хватает сил. Пусть Богородица защищает нашу страну, убережет от беды и приблизит час справедливого мира!

Со светлым праздником - Введение во храм Пресвятой Богородицы!

Пусть в вашей жизни будет больше дней, когда все складывается проще. Пусть Богородица укрепит вашу веру, наполнит сердце спокойствием. Желаю вам защищенности, светлых дней и добрых людей вокруг.

Поздравляю с Введением!

Пусть Пресвятая Богородица хранит ваш дом от бед, дарит спокойствие сердцу и уверенность в завтрашнем дне. Мир вашему дому, поменьше проблем и побольше людей, с которыми тепло и надежно.

Открытки Введение во храм Пресвятой Богородицы

