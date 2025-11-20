По словам актрисы, это был совершенно небанальный сюрприз от бывшего.

Актриса Екатерина Кузнецова рассказала о небанальном подарке от бывшего ухажера, который она потеряла и нашла почти через 10 лет.

В интервью JetSetter.ua звезда вспомнила интересный момент, который произошел с ней еще в начале карьеры. В частности, она рассказала о роскошном подарке, который тогда получила от своего избранника:

"Была у меня история, когда особенный мужчина подарил украшение в виде капли с бриллиантами и сапфиром и красиво его презентовал. Он написал письмо, в котором попросил открыть коробочку тогда, когда будет дождь. Конечно, я не ждала дождя и открыла ее в тот же миг, как мы попрощались".

По словам Кати, она случайно потеряла украшение и нашла его только через 8 лет совершенно случайно.

"Мне было лет 19-20. Я не понимала ценности этой истории, но была благодарна за небанальный подход к подарку. Долго носила украшение и в какой-то момент его потеряла. Поэтому подумала, что таким символическим способом избавилась от воспоминаний о человеке... Через 8 лет совершенно случайно моя крестная находит это украшение дома в шкафу. Я беру его в руки, а за окном начинается дождь. Вероятно, он (мужчина - УНИАН) вспоминал обо мне в тот момент, когда украшение нашлось", - рассказала актриса.

