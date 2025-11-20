Актер шутит, что теперь может оправдываться "дырявыми руками".

Украинский актер театра и кино Артур Логай ("Киев днем и ночью", "Моя улюблена Страшко") рассказал о своей жизни после потери пальца руки.

Отвечая на вопрос подписчика его Instagram-аккаунта, 32-летний артист признался, что почти привык к отсутствию пальца. Он признал, что теперь сталкивается с определенными трудностями, но, по его словам, они минимальны:

"Иногда ударяюсь этим огрызком, когда что-то быстро хочу взять. Цепляюсь за карман. Это больно, потому что палец все еще чувствителен на месте шва. В последнее время стал "ныть", хотя до этого уже не болел с сентября. А до того были фантомные ощущения. Ну и могу что-то упустить из рук, но теперь есть железное и правдивое оправдание: руки дырявые".

Как сообщал УНИАН, Артур Логай травмировался на скалодроме во время семейного отдыха в торгово-развлекательном центре столицы - его обручальное кольцо зацепилось за механизм.

