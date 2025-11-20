Рассказываем, как уменьшить объем вещей в чемодане, не скручивая их.

Оказывается, чтобы уложить максимум вещей в рюкзак или сумку, их не нужно сворачивать в рулончики. Есть один простой трюк, как сложить одежду, чтобы освободить больше места в чемодане - ее вмещается куда больше, чем при обычном скручивании.

Как уместить максимум одежды в чемодан

Когда собираешься в поездку за границу, то вопрос, как компактно сложить вещи в чемодан при переезде (особенно, когда есть лимит по багажу), может стать настоящей головной болью. Часто вещи советуют скручивать в рулончики, чтобы сэкономить место, однако, оказывается, есть способ эффективнее, пишет британский таблоид Express.

Так называемый метод KonMari, который придумала Мари Кондо (Marie Kondo), состоит в том, что вещи лучше складывать в аккуратные прямоугольники - а затем выкладывать их рядом друг с другом в чемодане, заполняя таким образом каждый сантиметр пространства.

Вот как сложить вещи в чемодан, чтобы занимали мало места:

возьмите одну вещь и сложите одну ее сторону к середине, затем накройте ее другой стороной, чтобы получился прямоугольник;

после этого сложите его пополам по длине;

затем снова сложите пополам - пока не получится компактный маленький прямоугольник, который легко положить рядом с другими вещами в чемодане.

Еще один отличный лайфхак, как сложить вещи в чемодан и сэкономить место - использовать вакуумные пакеты. Для этого одежду кладут в пакет, запечатывают и удаляют из него воздух с помощью пылесоса – такой пакет займет минимум места.

Также эксперты не советуют брать с собой в поездку громоздкие туалетные принадлежности - шампунь или гель для душа. Большинство отелей предоставляет их бесплатно, можно использовать мини-версии любимой косметики, или же купить ее на месте. Но разумно будет взять органайзеры для кабелей и украшений - они избавят от необходимости рыться в чемоданах, переворачивая все вверх ногами.

Еще один гениальный способ упаковать чемодан предложила эксперт по путешествиям Аннабель Кейт (Annabelle Kate), которая три года провела в поездках по миру. Она советует складывать одежду в чемодан ровно: "Если вещи лежат ровно, их помещается гораздо больше. И при этом одежда не мнется и не появляются складки".

С помощью этого метода Аннабель удается упаковать стандартный чемодан какими хочешь нарядами - от официальной одежды до пляжной.

