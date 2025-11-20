Берите попкорн и погружайтесь в легкий кино-вечер.

В темные времена особенно хочется отвлечься и провести вечер за чем-то легким, теплым и возвращающим ощущение нормальности. Один из лучших способов это сделать - включить хорошую комедию, которая заставит улыбнуться, расслабиться и хоть на полтора часа забыть о стрессе.

УНИАН собрал для вас подборку иностранных комедий последних лет, которые уже покорили зрителей в кинотеатрах мира. В них можно найти все - смелых героев, безумные приключения и едва ли не абсурдные ситуации, которые помогут вернуть хорошее настроение даже после тяжелого дня. Присмотритесь к следующим фильмам:

1. Подземелья и драконы: Честь среди воров

Волшебный вор и группа необычных путешественников отправляются в эпическое путешествие, чтобы найти утерянную реликвию, но все идет не так, как надо, когда они сталкиваются с неправильными людьми.

В основе сюжета - настольная ролевая игра в стиле фэнтези Dungeons & Dragons. Главные роли в фильме исполняют Крис Пайн и Мишель Родригес.

2. Без обид

На грани потери своего дома, Мэдди находит интересную вакансию: родители ищут кого-то, кто вытащит их интровертного 19-летнего сына из его оболочки перед поступлением в колледж. У нее есть одно лето, чтобы сделать его мужчиной или умереть, пытаясь это сделать.

Комедийный фильм режиссера украино-еврейского происхождения Гены Ступницкого. В главных ролях снялись Дженнифер Лоуренс и Эндрю Барт Фельдман.

3. Быстрее пули

Пять убийц на борту скоростного поезда узнают, что их миссии имеют что-то общее.

Комедийный боевик Дэвида Литча основан на романе Котара Исаки "Жук Мария". В главных ролях Брэд Питт и Джои Кинг.

4. Плохие парни до конца

Когда их покойный капитан полиции оказывается связанным с наркокартелями, остроумные полицейские из Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт отправляются в опасную миссию, чтобы очистить его имя.

Комедийный боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Четвертая часть серии фильмов "Плохие парни" и продолжение фильма "Плохие парни навсегда".

5. Билет в рай

Разведенная пара объединяется и отправляется на Бали, чтобы не дать своей дочери повторить ту же ошибку, которую, по их мнению, они совершили 25 лет назад.

Художественный фильм режиссера Ола Паркера, главные роли в котором исполнили Джордж Клуни, Джулия Робертс и Билли Лурд.

