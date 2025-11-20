История будет посвящена персонажу Геймитчу.

Компания Lionsgate выпустила первый трейлер продолжения культовой саги "Голодные игры". Премьера фильма "Рассвет жатвы" состоится ровно через год - в ноябре 2026-го.

Как сообщает Variety, сюжет фантастики основан на одноименной книге 2025 года и разворачивается за 24 года до событий первой части с Дженнифер Лоуренс и Джошем Хатчерсоном. Главным героем этого фильма станет молодой Геймитч Эбернети, который стал участником 50-х Голодных игр.

Именно эти Игры стали вторым квартальным фестивалем, который проводится каждые 25 лет, поэтому правила несколько меняются. На этот раз каждый район Панему должен присылать вдвое больше участников. Поэтому в смертельных соревнованиях примут участие аж 48 подростков, среди которых и Геймитч.

Видео дня

Трейлер от Lionsgate также дает первый взгляд на Джозефа Заду, который сыграл главную роль. В предыдущих фильмах Геймитча играл Вуди Гаррельсон.

В целом актерский состав "Голодных игр: Рассвет жатвы". Кроме 20-летнего Зады, в фильме снялись Эль Фаннинг в роли младшей версии Эффи Тринкет, Рэйф Файнс в роли президента Кориолана Сноу, Киран Калкин в роли телеведущего Цезаря Фликермана и Джесси Племонс, который сыграл младшую версию Плутарха Хэвенсби. Также на экране появятся Келвин Харрисон-младший, Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс и другие.

Режиссером стал бессменный создатель "Голодных игр" Фрэнсис Лоуренс, сценарий написал Билли Рэй.

Также появился первый кадр со съемок третьей части приключенческого фильма "Джуманджи 3".

Вас также могут заинтересовать новости: