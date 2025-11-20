УНИАН делится впечатлением о новом фильме ужасов от режиссера "Лонглегс" и "Обезьяны".

20 ноября 2025 года в украинский прокат выходит жуткий хоррор "Хранитель" (Keeper) от уже признанного мастера жанра Оза Перкинса. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета – самодостаточная женщина по имени Лиз, которая, кажется, впервые за много лет наконец нашла "хорошего парня". Отношения с чутким врачом Малкольмом у нее продержались уже почти целый год, поэтому на годовщину они едут в семейный дом мужчины, чья семья, судя по всему, довольно состоятельная. Однако Лиз отнюдь не хочет быть домашней девочкой, поэтому ее периодически настигают сомнения.

А поводов для этого немало... Уже с первого дня в этом отдаленном имении посреди густого леса с женщиной начинают происходить странные вещи – она видит жуткие видения, слышит странные звуки, а все вокруг является совсем не тем, чем кажется на первый взгляд.

Теперь Лиз предстоит узнать страшные тайны дома, чтобы получить хоть какой-то шанс выжить.

Кто режиссер

"Хранитель" – это уже второй за 2025 год фильм ужасов от американского режиссера Осгуда "Оза" Перкинса, которого в киносообществе уже окрестили настоящим мастером жанра.

Учитывая жизненный путь Перкинса, это выглядит абсолютно закономерным. Сын звезды "Психо" Энтони Перкинса, он в своей жизни имел немало потрясений – как в личном, так и профессиональном плане. Потеряв довольно рано обоих родителей – отец умер от СПИДа в 1992-м, а мать Берри Беренсон стала жертвой терактов 11 сентября 2001 года – Оз периодически прерывал профессиональную деятельность, ища свою нишу. И, в конце концов, он ее нашел.

Еще с детских лет Перкинс, как и полагается ребенку родителей-актеров, снимался в кино, в том числе в популярных комедиях 2001 года "Блондинка в законе" и "Недетское кино". Однако с 2010 года он в основном работает как сценарист и режиссер, главным образом в жанре хоррор.

Настоящее признание пришло к нему лишь в 2024 году, почти в 50-летнем возрасте. Тогда критиков покорил его жуткий хоррор-триллер "Лонглегс" с Майкой Монро и Николасом Кейджем – некоторые обозреватели даже окрестили его самым страшным фильмом ужасов года.

В начале 2025 года Перкинс закрепил успех бодрой экранизацией рассказа Стивена Кинга "Обезьяна". Неудивительно, что новую работу режиссера как критики, так и ценители жанра ожидали с интересом.

Кто в главных ролях

Центральная звезда в фильме – канадская актриса с украинскими корнями Татьяна Масляни ("Обезьяна", сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк"), которая также выступила сопродюсером "Хранителя".

Ее партнером на съемочной площадке стал Россиф Сазерленд ("В чужой шкуре", "Дитя тьмы: Первая жертва"), сын легендарного Дональда Сазерленда.

Кроме того, эпизодические роли в картине сыграли Кэтт Тартон (сериалы "Джессика Джонс", "Ривердейл"), Тесс Дегенштейн ("Обезьяна"), Эрин Бойс ("Лонглегс"), Клэр Фризен (сериал "Убийство в маленьком городке"), Кристин Парк ("Хищный лес", сериал "Вампир Реджинальд") и другие.

Реакция на фильм

"Хранитель" вышел в прокат в США и Канаде еще 14 ноября 2025 года, за неделю до украинского релиза. И первые реакции на фильм очень отличаются – от восторга до полного разноса.

Например, уважаемые хоррор-режиссеры Гильермо дель Торо, Джеймс Ван и Дэмиен Леоне, которые являются ярыми поклонниками творчества Перкинса, посмотрели "Хранителя" первыми и очень высоко оценили его. Так, дель Торо назвал фильм "безупречно сложенным оригами ужаса", Ван – "ужасающим призрачным восхождением в безумие", а Леоне провозгласил Перкинса "самым мощным голосом ужасов". Знаменитый дизайнер видеоигр Хидео Кодзима также отметил новинку, подчеркнув, что режиссер мастерски "миксует ужас и шок".

А вот массовый зритель воспринял фильм более прохладно – "Хранителя" упрекали за слишком медленный темп, "сырой" сюжет и отсутствие целостности.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 50% одобрения от критиков и 40% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 54 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

"Хранитель" – это скорее сборник тревожных моментов, чем целостный сюжет, но он слишком "сырой", чтобы иметь устойчивую репутацию, несмотря на самоотверженную работу Татьяны Маслани", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Хранитель" – это однозначно фильм на любителя, и точно не для поверхностного развлекательного вечера.

Сильной стороной ленты является жуткая атмосфера, которая медленно накрывает зрителя, благодаря мощным визуальным и звуковым эффектам. Также похвалы заслуживает актерская игра Татьяны Маслани.

Вместе с тем, медленный темп ленты действительно не для любого зрителя – и чтобы понять все, что происходит на экране, нужно терпеливо досидеть до конца. В то же время в фильме хватает отвратительных моментов, которые выдержит не каждый.

При этом "Хранитель" все же слабее предыдущих двух громких фильмов Перкинса, хотя в целом выдерживает его стиль. И его однозначно стоит посмотреть, чтобы еще больше погрузиться в творчество режиссера.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

