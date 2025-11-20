Артистка забрала ее с собой на гастроли.

Украинская певица Наталья Могилевская впервые взяла свою младшую дочь Софию на гастроли. Она поделилась трогательными кадрами со своими подписчиками.

Сегодня артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео их совместной поездки, во время которой маленькая Соня увидела море и, судя по эмоциям на ролике, прекрасно провела время. Могилевская призналась, что немного волновалась перед новым для них обоих опытом:

"Лучшие моменты, которые хочется повторить. Это кайф. Хотя немного тяжело и очень ответственно. Концерты ей не показываю, потому что очень громко, и не хочу, чтобы она решила, что мама принадлежит не только ей".

Как известно, после начала полномасштабной войны Наталья Могилевская вместе со своим избранником усыновили двоих детей. На днях певица рассказала, что ее старшая дочь нуждалась в поддержке, поскольку за это время девочка успела пройти через войну, одиночество и приют.

Вас также могут заинтересовать новости: