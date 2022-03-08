Без газоснабжения сейчас остаются около 238,2 тысяч потребителей.

Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными более 742 тысяч потребителей по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По оперативной информации, по состоянию на 18:00 7 марта 2022 года в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными (полностью или частично) более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций. Всего более 742 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе - более 233 тысяч абонентов без электроснабжения полностью отключено м. Мариуполь.

"За минувшие сутки удалось восстановить электроснабжение около 71 тысячам потребителям, однако из - за активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей и обесточивания", - сообщают в Минэнерго.

Так, без газоснабжения по состоянию на 18:00 7 марта остаются около 238,2 тысяч потребителей. В то же время в течение суток восстановлено газоснабжение 7529 потребителям.

Напомним, "Укрэнерго" просит потребителей не приобщаться к фейковым акциям по отключению света в вечернее время якобы в поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

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