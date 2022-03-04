НЭК "Укрэнерго" официально заявляет, что не существует никаких причин ограничивать потребление электроэнергии.

"Укрэнерго" просит потребителей не участвовать в фейковых акций по отключению света в вечернее время якобы на поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания в Facebook.

"Не делайте этого! "Укрэнерго" официально заявляет, что не существует никаких причин ограничивать потребление электроэнергии. Массовое отключение света и электроприборов усложнит балансировку энергосистемы Украины. Не помогайте врагу! Не выключайте свет и электроприборы!"- указано в обращении.

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