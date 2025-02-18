"Кропоткинская" и "Андреаполь" обеспечивали транспортировку горючего для нужд оккупационных войск.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о результатах удара Силы обороны Украины по стратегическим объектам захватчиков 17 февраля, направленного на уничтожение энергетической инфраструктуры РФ.

Так, согласно сообщению, кроме поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку горючего для нужд оккупационных войск.

"В результате поражения они (обе перекачивающие станции - УНИАН) выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора", - отмечают в Генштабе.

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В результате успешной операции на Ильском нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован масштабный пожар.

Отмечается, что операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться. Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Украина будет продолжать уничтожать ресурсы агрессора и ослаблять его военный потенциал.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 февраля в районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов, второй успешной целью украинских БпЛА стала НПС "Кропоткинская". Об этом вчера сообщили УНИАН источники в украинской спецслужбе.

Впоследствии информацию о пораженных двух объектах подтвердили в Силах специальных операций ВСУ, которые совместно с СБУ провели операцию.

Отмечалось, что на заводе есть шесть технологических установок для переработки нефти мощностью 6,6 млн тонн в год. В этом месяце украинские дроны уже поражали этот завод, который обеспечивает топливом российскую армию для ведения войны против Украины.

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