РФ заявляет о полном захвате Луганской области, но реальная картина выглядит иначе, - CNN

Заявления РФ о полном захвате Луганской области призваны создать ложное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на фронте.

На этой неделе Россия уже в третий раз с момента начала полномасштабного вторжения в Украину заявила о полной оккупации Луганской области. Несмотря на то, что РФ контролирует большую часть этого региона, она все еще не захватила его полностью, пишет CNN.

По данным Института по изучению войны (ISW), в первые три месяца 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине замедлились до примерно пяти километров в день по сравнению с 11 километрами в первом квартале 2025 года. Более того, Силы обороны Украины добились успехов на некоторых направлениях.

"Линия фронта практически не сдвинулась с места за последние шесть месяцев. Это похоже на какую-то первоапрельскую шутку с их стороны", - говорил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Более того, в 3-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ заявили журналистам, что россияне недавно безуспешно предприняли 144 попытки штурма двух сел в попытке завершить захват Луганской области.

В ISW объяснили, что заявления Кремля о полном захвате Луганской области призваны создать ложное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на различных участках фронта. Аналитики не исключают, что такими заявлениями РФ хочет подтолкнуть США и других партнеров Украины к тому, чтобы заставить Киев уступить территории.

Кроме того, в издании подчеркнули, что за прошлую зиму Силы обороны Украины добились самых значительных успехов со времени вторжения в Курскую область России в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что с января украинские войска отбили 480 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях.

РФ хочет полностью оккупировать Украину

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что он убежден в том, что Россия хочет полностью оккупировать Украину. По его словам, проблема с россиянами заключается в том, что им нравится говорить о компромиссах, но они никогда на них не идут.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отступить, поскольку это создало бы для нее огромные риски. Он уверен, что Россия в случае территориальных уступок со стороны Украины укрепит свои позиции и начнет готовиться к дальнейшей оккупации.

