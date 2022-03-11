Фактически все мировые соцсети для россиян станут недоступными.

Генпрокуратура страны-оккупанта требует от Роскомнадзору признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

В частности, генпрокуратура РФ требует запретить деятельность Facebook, Instagram и WhatsApp.

Сумасшедшая истерика страны-оккупанта связана с тем, что Meta временно разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Позволять сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантами как форму политического выражения в период российско-украинской войны.

В то же время модераторы и дальше будут накладывать санкции на посты, в которых пользователи будут призывать к насилию против гражданских, в том числе россиян.

Призывы к смерти Путина или Лукашенко будут разрешены, если они не будут содержать точного указания на место нахождения цели и метод выполнения покушения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился решением Meta (Facebook, Instagram) не блокировать гневные сообщения украинцев о россиянах и Путине. Политик пообещал платформе Цукерберга последствия.

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