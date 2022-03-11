Meta позволила украинцам гневно высказываться только о россиянах, участвующих в захватнической войне против Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился решением Meta (Facebook, Instagram) не блокировать гневные сообщения украинцев о российских оккупантах и Путине. Политик пообещал платформе Цукерберга последствия.

Об этом сообщает пропагандистское ТАСС.

Володин назвал решение Цукерберга "разжиганием ненависти в отношении россиян" и "информационной войной".

По словам Володина, необходимо обратиться в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой принять меры за призывы к насилию в отношении граждан РФ.

"Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны", - сказал спикер Госдумы.

Что предшествовало

Компания Meta временно позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать сообщения, содержащие призывы к насилию против российских солдат в контексте их вторжения в Украину, а также с призывом к смерти президента России Владимира Путина или белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Позволят сообщения с пожеланиями смерти российским оккупантами как форму политического выражения в период российско-украинской войны.

В то же время модераторы и дальше будут накладывать санкции на посты, в которых пользователи будут призывать к насилию против гражданских, в том числе россиян.

Призывы к смерти Путина или Лукашенко будут разрешены, если они не будут содержать точного указания на место нахождения цели и метод выполнения покушения.

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