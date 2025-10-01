'Генерал Черешня' запускает собственную академию для пилотов дронов-перехватчиков: как будет работать эта инициатива

Defence-tech компания "Генерал Черешня" объявила о начале обучения пилотов дронов-перехватчиков в собственной академии.

В компании сообщили dev.ua, что проект стартует уже с 1 октября.

В частности, в академии операторов БпЛА будут учить сбивать ударные и разведывательные дроны врага их собственным изделием - дроном-перехватчиком "Генерал Черешня AIR".

"Генерал Черешня AIR" появились как ответ на потребность сбивать российские разведывательные дроны, которые часами висели и корректировали удары, в том числе по гражданским объектам", - отмечают в компании.

Предполагается, что формат "Академии Генерала Черешни" будет включать работу мобильных учебных групп, которые будут выезжать в бригады для практического обучения работы именно с перехватчиками, демонстрацией и саппорт-сессиями.

"По сути, это облегченный курс с акцентом на практику: пилотирование FPV-перехватчиков, тактикой применения, базовой диагностикой и обслуживанием", - добавили в компании производителю БПЛА.

Руководителем академии должен стать Александр "Дракар" - военный и ветеран, а также советник по стратегическим разработкам компании "Генерал Черешня".

В первую очередь обучение предусмотрено для военных, которые уже работают на интенсивных участках ЛБЗ и нуждаются в усилении противовоздушной обороны, а также мобильных групп ПВО, занимающихся обезвреживанием "шахедов".