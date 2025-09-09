По словам президента, сейчас наших людей, которые возвращаются с учений за рубежом, приходится переучивать, потому что много технологий появляется в этой войне и все быстро меняется.

Тренировочные миссии украинских военных должны быть в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для ABC, говоря о компонентах гарантий безопасности для нашей страны.

Он подчеркнул в очередной раз, что пункт номер один этих гарантий - это сильная украинская армия. И для этого нужны люди, которые у нас есть, а также продолжение тренировочных миссий.

"Но, конечно, они (миссии) должны быть в Украине. Потому что когда мы сейчас обучаем наших людей за рубежом, то они возвращаются и мы их переучиваем. Это новая война, слишком много технологий, и все меняется. И наши солдаты и офицеры сейчас имеют больше опыта, чем наши зарубежные партнеры. Это правда. Наши партнеры - европейцы и американцы - они начали учиться у наших ребят. И это хорошо", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что есть широкая поддержка стран-союзниц расширению мандата миссии военной помощи ЕС Украине в вопросе обучения военных, а именно "чтобы предоставлять обучение и консультации внутри Украины после любого перемирия". По ее словам, большинство стран ЕС готовы к тому, чтобы обучать украинских военных прямо на территории Украины в случае прекращения огня.

Об этом Каллас сказала после неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене. Однако, изменение мандата миссии потребует единогласного решения всех 27 столиц блока.

Politico отмечало, что в рамках программы EUMAM 23 страны ЕС плюс Норвегия и Канада уже подготовили около 80 тыс украинских военных.

