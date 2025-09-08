По его словам, РФ сейчас активно начала применять информационную составляющую в этой гибридной войне, чтобы влиять на поведение западных стран-союзниц Украины.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает маловероятным, что во время "осенней кампании" россиянам удастся где-то продвинуться на фронте.

Об этом он сказал в эфире 24Канала, комментируя заявления РФ, что они достигнут успехов на украинском фронте осенью.

Гетман напомнил, что Главком ВСУ Александр Сырский "подвел черточку" под летней кампанией россиян: никаких целей, которые оккупанты анонсировали, они не достигли.

"Сейчас на Покровское и Запорожское направления перебрасываются силы россиян с Сумского и, скорее всего, с Херсонского направления. Они анонсировали, что летняя операция - это тренировка и вот все они решат во время осенней операции. То есть сентябрь-октябрь сделают "мощный удар и что-то там прорвут. Но возникает риторический вопрос: а за счет чего они собираются это сделать? За счет перегруппировки? Но так оно не работает", - отметил майор запаса.

По его убеждению, для какого-то прорыва надо больше живой силы, а у россиян с этим проблема. Гетьман подчеркнул, что количество российских войск последние месяцы не увеличилось на линии фронта, и об этом говорит наше Главное управление разведки.

"Количество россиян - до 700 тыс - оно не уменьшается, к сожалению, но оно и не увеличивается. Не уменьшается, потому что они могут мобилизовать различными способами до 30 тыс в месяц и примерно столько же они теряют", - прокомментировал он.

Гетьман отметил, что издание Bild посчитало: первое полугодие 2025 года россияне мобилизовали 150 тыс, а это 25 тыс в месяц. В то же время они ежемесячно теряли в этот период больше, чем могли мобилизовать. То есть в то время армия их армия понемногу уменьшалась. Сейчас потери россиян уменьшились, но только потому, что меньше людей принимают участие в боевых столкновениях, объясняет он.

"Они сейчас, концентрируются. И готовятся к наступлению на Херсонском направлении и мы это знаем. Удастся ли - хоть трудно сказать, но мало вероятно, что что-то удастся", - сказал Гетьман.

Он напомнил о неудачах россиян в летнюю кампанию. В частности, они долгое время пытались окружить Покровск, но им не удалось. Теперь они находятся там на тех же позициях, на которых находились.

Была неудачная "авантюра по Доброполью", напомнил он.

"Но когда ширина их продвижения 1 км, то выступ простреливается даже из стрелкового оружия с обоих флангов. Туда прибыл наш "Азов" и они там понемногу отрезали-отрезали, и так почти все это продвижение было ликвидировано", - подчеркнул Гетман.

Еще он напомнил, что были попытки россиян атаковать на Купянском направлении, на Запорожском направлении, и продолжаются попытки атаковать Покровское направление, но пока ни к каким продвижениям они не привели.

"Наоборот, хоть мы в обороне, но делаем контрудары. И если можем где-то выбить врага с тех позиций, которые он занимает, то мы выбиваем... И чем отличается, например, месяц сентябрь от месяца июля с точки зрения боевых действий, если ничего не изменилось? Но заранее давайте не говорить, потому что это плохая примета", - отметил Гетьман.

В то же время, по его словам, РФ сейчас применяет активно информационную составляющую, потому что пропаганда имеет результаты всегда. И сейчас они ее активно начали применять, чтобы влиять и на поведение западных стран-союзниц Украины, объясняет Гетьман. Целью является подорвать веру в Украину и уменьшить ее поддержку.

Как сообщал УНИАН, на днях Гетьман высказал наблюдение, что Россия в дальнейшем попытается атаковать на Покровском, Купянском и Запорожском направлениях. Минимум - в двух местах или в трех будут пытаться сделать прорыв нашей обороны. По его словам, на большее - им не хватает столько сил и средств, чтобы концентрированно наступать. Гетман отмечал, что враг перемещает свои войска не за счет того, что притягивает их из глубокого тыла, а перебрасывает с других направлений.

Эти наступательные действия враг планирует уже с использованием тяжелой техники, поскольку осуществить прорыв на десятки километров малыми пехотными или штурмовыми группами невозможно. Как отметил Гетьман, россияне даже убедились в этом уже на практике, пытаясь продвинуться возле Доброполья.

Западное издание Bloomberg несколько дней назад писало, что высокопоставленный европейский дипломат заявил редакции, что импульс дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Украине, который наблюдался в начале прошлого месяца, уменьшился, а переговоры об окончании войны зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины. В материале говорится, что изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля: российская армия за май-август захватила всего 2033 квадратных километра, или 0,3% от общей площади Украины.

Также, отмечается, Россия усилила воздушные атаки на фоне усилий Трампа по прекращению войны.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский акцентирует внимание мира на том, что если российский диктатор Владимир Путин сможет захватить всю Украину, то использует ее как трамплин для расширения своей агрессии на другие страны. Украинский президент отмечает, что то, сделает он это или нет, будет зависеть от решимости Европы. Если Европа будет сильной, он, вероятно, ничего не сделает, но если она будет слабой, то она "подвергнется действиям России", сказал Зеленский.

