Эксперт объяснил, почему во время последней атаки РФ удалось сбить только 28% баллистики

Подобные атаки РФ не влияют на фронт, отметил Денис Попович.

Во время атаки РФ в ночь на 13 января украинские силы ПВО сбили 28% баллистики. И это связано с тем, что Россия атаковала те территории, которые не были перекрыты соответствующими средствами ПВО. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Они били не только по Киеву и области. Но и по другим регионам, которые не прикрыты ЗРК "Patriot". Из-за этого такой низкий процент сбивания. Мы видим, что последствия для энергосистемы довольно ощутимы. Все это на себе чувствуют, враг это понимает. И бьет именно теми средствами, которые нам очень трудно сбивать", – сказал Попович.

Эксперт добавил, что подобные атаки РФ не влияют на ситуацию на поле боя. В то же время эксперт отметил, что подобные попытки атаковать тыл врага – это не новая тактика, придуманная Москвой во время полномасштабной войны.

Видео дня

"Такие практики были во время Второй мировой войны, они ни к чему не привели. Есть попытки повлиять именно на мирное население. Лишить тепла, воды, электричества. Для того, чтобы люди почувствовали эти проблемы и пошли перекрывать улицы, требовать от власти идти на уступки в мирном процессе, принять условия РФ. В этом заключается общая цель врага", – добавил Попович.

Российские атаки: важные новости

Напомним, в ночь на 14 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 293 беспилотниками типа "Шахед", а также десятками баллистических и крылатых ракет. Украинские защитники смогли ликвидировать 247 таких средств.

Между тем Зеленский ранее рассказал, что только за прошедшую неделю российские оккупанты нанесли по Украине удары, использовав почти 2000 средств поражения. Речь идет как о беспилотниках, так и о бомбах и ракетах. В частности, РФ использовала баллистику средней дальности "Орешник".

Вас также могут заинтересовать новости: