Эксперт отметил, что в Новороссийске россияне поставили установку перезарядки подводных лодок ракетами "Калибр", и только дело времени, когда там будут перезаряжать и корабли.

Присутствие российского флота во временно оккупированном Крыму становится все меньше. Значительную часть судов перебазировали в порт Новороссийска.

В то же время, россияне не чувствуют себя в безопасности, и поэтому могут переместить свои корабли в другое место, рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что для Украины такое движение не является положительным.

"Россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подводных лодок ракетами "Калибр". Уже было несколько пусков, они перезаряжались без захода в Севастополь, то есть установка уже есть в Новороссийске. Дело времени, когда там будут перезаряжать и корабли", – отметил Свитан.

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Таким образом, отметил эксперт, порт в Новороссийске становится все опаснее, после того, как россияне перебазировали туда с временно оккупированного Крыма значительную часть флота после точных ударов ВСУ морскими дронами.

"Новороссийск уже давно заждался своего "малыша" (речь о дроне Sea Baby). Надо уничтожать этот порт, искать какие-то механизмы. И порт, и, кстати, нефтяной терминал. 50% нефтяной отрасли России уже уничтожено "санкциями" Малюка и Буданова, вот надо добираться до следующих 50%, которые как раз есть на нефтяном терминале в Новороссийске", – отметил Свитан.

Однако порт Новороссийск – не последняя точка для российского флота.

"Есть вероятность, что часть кораблей перебросят в Каспийское море через Волго-Донской канал. Они попытаются спрятать ракетоносители там. Для нас это не лучший вариант. Если "Калибры" будут выпускать с Каспия, то до части Украины они долетят", – добавил военный эксперт.

ВСУ охотятся на российский флот в Черном море

Напомним, после того, как ВСУ поразили несколько больших десантных кораблей РФ, оккупанты длительное время не выводили на дежурство БДК. Также УНИАН сообщал, что в ночь на 20 мая в социальных сетях появилась информация, что во время атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

6 июня спецназовцы Главного управления разведки уничтожили российский буксир "Сатурн". Отмечалось, что это судно должно было обеспечивать господство Черноморского флота РФ в Черном море.

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