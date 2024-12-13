'Ответ за Таганрог': в РФ цинично оправдали массированный удар по Украине

Россияне убеждают, что нацелились ракетами и дронами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

В России цинично оправдали массированный ракетно-дронный удар по территории Украины, назвав его "ответом" за удар по аэродрому в Таганроге.

Как заявили в министерстве обороны РФ, 11 декабря ВСУ ударили по военному аэродрому в районе Таганрога якобы шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса", - говорится в заявлении.

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Как убеждают в российском министерстве, цель удара якобы была достигнута.

Ракетная атака по Таганрогу

В ночь на 11 декабря российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.

Впоследствии авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о важности удара по Таганрогу. По его словам, это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Кроме того, на этом предприятии изготавливались самолеты А-50.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева в российском Таганроге, который стал целью очередного удара ВСУ, специализируется не только на самолетах радиолокационного дозора А-50, но и на противолодочных самолетах Ту-142 на базе Ту-95. Об этом сообщает Defense Express.

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