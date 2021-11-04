По словам спикера украинской делегации в ТКГ, в случае нового вторжения Россию в Украине ждет мощное сопротивление.

Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, ранее признавший, что "болтает лишнее", сделал новое заявление о возможности нового вторжения РФ.

В эфире телеканала "Украина 24" Арестович предположил, что Россия при таком развитии событий потеряет на пять лет свою боеспособность.

"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная и для нас, и для РФ. Я думаю, что трудно сейчас сказать, чем она закончится, но легко не будет никому. У Российской Федерации нет решающего преимущества... В этом случае успех - 50 на 50, и может быть все что угодно", - говорит он.

ВСУ, по словам Арестовича, готовы ко всем сценариям, в том числе к полномасштабному конфликту.

"Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами", - заявил он.

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В случае новой агрессии в Украине РФ столкнется мощным сопротивлением со стороны не только военных, прогнозирует Арестович.

"Стрелять будут из каждого окна. И по мере продвижения их... сопротивление будет нарастать. Так что легкой прогулки здесь не будет... Я не очень понимаю, зачем это руководству Российской Федерации. Я, например, гораздо больше опасаюсь экономического давления со стороны России, и других инструментов, которые она может использовать. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", - сказал советник главы ОП.

Ранее Арестович назвал условие для диверсий в России и запуска "ракет на Москву".

Автор: Юрий Годован