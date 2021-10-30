Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признался, что его дурная привычка – говорить лишнее.
Об этом шла речь в прямом эфире Украина 24 вечером, 29 октября.
На вопрос ведущей, сожалеет ли Арестович о своих заявлениях, даже когда они вызывают скандал, он ответил: "Никогда не сожалею".
А на вопрос о дурной привычке заявил: "Ляпать лишнее".
Читайте такжеЗеленский прокомментировал успешный удар с дронов по боевикамТакже спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что возвращаться в театр не планирует.
Алексей Арестович с марта 2021 года, когда пришел в ТКГ, неоднократно попадал в скандалы. Однако на Банковой не видели в этом никаких проблем. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот "сознательно идет на провокации", и "тяжело отрабатывает свой хлеб в ТКГ".
В соцсети бывший блогер часто не следит за словами и нецензурно выражается в сторону своих оппонентов.ва на" Русь-Украину", а затем на"объединенные земли Украины".
Так, Арестович послал пользователя, когда его попросили перейти на украинский. Недавно также стало известно, что советник главы ОП заявил об "АТО-курорте" на Донбассе, но ответственности не понес.
Недавно блогер предложил переименовать Украину сперва на "Русь-Украину", а затем на "Объединенные земли Украины".
Что известно об Арестовиче
28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.
Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе "Человек среди людей" и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.
С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.
Работал актером в Киевском театре-студии "Черный квадрат". Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.
Проводит психологические семинары и тренинги.