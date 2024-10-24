Враг не имеет проблем с живой силой и техникой, но украинские силы держат город под своим контролем.

Город Волчанск на Харьковщине разрушен до основания, местных жителей уже практически нет, по территории рыщут свиньи и другие домашние животные в поиске пищи. Об этом рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ 1-го пограничного отряда бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко в эфире телеканала Киев24.

Он отметил, что "Гарт" отвечает за участок фронта на всем Волчанском направлении, в том числе и сам город.

По словам Даниленко, после потери Агрегатного завода враг очень активизировался, начал проводить больше штурмовых действий, больше использовать разнообразного вооружения. Это артиллерия, минометы, КАБы и прочее.

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"Враг пытается [захватить город], но наши ребята вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины сдерживают его. У врага ничего не получается. Ситуация под нашим контролем", - сказал военный.

По информации Даниленко, присутствие врага здесь довольно высокое. И в живой силе, и в технике. Происходит постоянное движение, ротации оккупантов, что в первую очередь связано с высокими потерями, которые несет противник.

"Города практически нет. Город разрушен до основания. Нет ни одного уцелевшего дома. Местных жителей - кое-где бывают еще, но и те уже покидают. Наши ребята рассказывают, что там больше сейчас в месте военных как наших, так и враг есть. И животные. Много животных домашних, которых хозяева не могли забрать с собой. Это в том числе свиньи - рыщут по городу, ищут чем бы поживиться. Потому что там частный сектор большой в городе и понятно, что свиней с собой люди не брали", - рассказал он о Волчанске.

По словам Даниленко, враг постоянно запускает КАБы. Но самая большая опасность, отметил он, - это минометы и дроны.

"Там кишит небо дронами вражескими, это и FPV, и сбросы. Все время нужно быть на чеку. Диверсанты пытаются заходить в наш тыл, но наши ребята очень бдительны и уничтожают", - сказал он.

В целом ситуация на Харьковщине, как сообщил Даниленко, остается напряженной. Враг постоянно возводит новые укрепления, маскируется, устанавливает средства связи. Происходит движение техники оккупантов. "Но наши аэроразведчики видят все движения. И наши артиллерия и минометы это все отрабатывают достаточно продуктивно", - отметил Даниленко.

Бои на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявлял, что россияне на Харьковском направлении активнее всего штурмуют в районе Волчанска. Он отметил, что о каких-то успехах врага речь не идет, поскольку они застряли в Волчанске в уличных боях, а вблизи Глубокого - у них катастрофическая ситуация с логистикой благодаря украинским БПЛА-подразделениям.

А вскоре стало известно, что бойцы Главного управления разведки зачистили от российских захватчиков агрегатный завод в Волчанске. Территория завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

В разведке информировали, россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45-й бригады воздушно-десантных войск. Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.

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