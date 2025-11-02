Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил что украинские войска столкнулись с "многотысячными" силами противника.

Российские войска усилили наступление на Покровск - ключевой транспортный узел и узел снабжения, захват которого может дать толчок усилиям России по оккупации остальной части региона.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинские войска столкнулись с "многотысячными" силами противника, но опроверг заявления России об их окружении или блокировании. При этом он подтвердил, что спецподразделения разведки были развернуты для защиты ключевых линий снабжения.

Как пишет BBC, развертывание спецназа свидетельствует о решимости украинских властей удержать город, который Россия пытается захватить уже больше года:

"Военный источник в Донецкой области сообщил BBC, что украинские силы не были окружены, но их линии снабжения находились под обстрелом российских войск".

По оценкам аналитиков DeepState, около половины Покровска представляет собой так называемую "серую зону", где ни одна из сторон не контролирует ситуацию полностью. Об "серой зоне" также пишет и американский Институт изучения войны, отмечая при этом, что украинские войска "незначительно продвинулись" во время недавних контратак к северу от Покровска.

В свою очередь 7-й корпус ДШВ Украины заявил, что украинские войска "улучшили тактическое положение" в Покровске, но ситуация остаётся "сложной и динамичной".

Покровск - последние новости

Как отмечает генерал Николай Маломуж, РФ пытается захватить Покровск и Мирноград, чтобы дальше двигаться в сторону Константиновки и Краматорска. При этом он отметил, что благодаря слаженной работе украинских спецслужб в районе Покровска уже есть результат. Поскольку РФ не имеет возможности продвижения и накопления дополнительных резервов в городе.

Ранее о ситуации в Покровске рассказывал президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что окружения Сил обороны в городе нет. Он также заявил, что РФ собрала там около 170 тыс. военных, однако враг "не доминирует" на этом направлении.

