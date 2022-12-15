Однако отмечают, что сейчас вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Беларуси остается низкой.

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадного генерала Алексея Громова, кроме того, что на территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия, руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в агрессии против Украины.

Громов сообщил, что государственный пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в приграничной полосе в районах Гомельской области, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины. Кроме этого, в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны.

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"В то же время палата представителей Беларуси приняла законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. Не исключено, что такие действия режима Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - сказал он.

Что касается оперативной ситуации, то, по словам Громова, сейчас в рамках развертывания региональной группировки Союзного государства проводится подготовка российских военных с привлечением в качестве инструкторов военнослужащих Вооруженных сил Беларуси. Также продолжается перемещение на территорию Беларуси вооружения и военной техники для комплектования подразделений российских оккупантов. В частности, на прошлой неделе враг перебросил на два полигона по одному батальонному комплекту танков, а на этой – на аэродром в Мачулищах три самолета Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

"Это свидетельствует о наращивании возможности российского агрессора наносить авиационные удары по территории Украины", - отметил он.

При этом Громов подчеркнул, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которые могут обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции.

"С учетом и других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Республики Беларусь остается низкой", - сказал Громов.

Возможное вторжение со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, 13 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

По поручению узурпатора Лукашенко в Беларуси начали проверять боевую готовность войск. Беларуские военные разворачивают технику и проверяют ее мощности, продолжаются армейские сборы.

В ОПУ не верят, что Лукашенко решится вступить в войну. Алексей Арестович охарактеризовал действия беларуского диктатора как метод запугивания.