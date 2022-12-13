Беларуским войскам предстоит навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Во вторник, 13 декабря, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск РБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано передвижение военной техники и личного состава. Из-за этого будут введены временные ограничения для транспорта по отдельным дорогам и участкам местности.

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Роль Беларуси в войне против Украины

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь отрицает участие на стороне России в этой войне. Но Лукашенко предоставляет путинским военным территорию своей страны для ракетных ударов по Украине.

Также большая война началась с вторжения российских войск с территории Беларуси. Сейчас также регулярно всплывают сообщения о том, что нашу страну могут снова атаковать с территории РБ, но украинцев успокоили: пока такой сценарий маловероятен.

В то же время, Лукашенко регулярно заявляет о том, что на Беларусь якобы готовилось нападение, он всячески оправдывает агрессию Москвы против Украины.

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