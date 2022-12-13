Ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируемая, отметили пограничники.

Ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

Комментируя информацию беларуских Telegram-каналов о движении колонны военной техники Беларуси в сторону украинской границы, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга сказал, что сейчас ведется наблюдение, куда она дойдет.

"Стоит не паниковать. Для нас это ничего не меняет. Мы и ранее сообщали, что Беларусь и Россия могут готовиться к тому, чтобы нагнетать ситуацию...", - отметил он.

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Спикер подчеркнул, что все подразделения сил обороны Украины - и пограничники, и ВСУ, и подразделения Национальной гвардии, которые находятся на усилении границы с Беларусью, готовы к развитию любой ситуации.

"Мы нарастили уже свои оборонительные позиции и продолжаем их наращивать как по линии границы, так и приграничью. Также украинскими военными осуществляются мероприятия по минированию территории на наиболее опасных направлениях. Активно проводятся мероприятия по инженерно-фортификационному укреплению границы. Активно задействуются БПЛА, чтобы контролировать ситуацию по линии границы", - сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью "остается полностью контролируемой,... те подразделения ВС РБ которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, они так и остаются - не меняется их количество, не меняется их характер действий".

По его словам, создание группировки, которая могла бы осуществить вторжение, пока не отмечается.

Ситуация на границе с Беларусью сегодня - что надо знать

По поручению псевдопрезидента Александра Лукашенко в Беларуси начали проверять боевую готовность войск. Беларуские военные должны были выдвинуться в определенные районы, осуществить их инженерное оборудование, а также организовать оборону.

В частности, беларуские военные должны были навести мостовые переправы через реки Березина и Неман. Стоит отметить, что эти реки не находятся возле украинской границы.

Позже журналисты узнали, что беларуских военных стягивают поближе к границе с Украиной.

Потом в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. СМИ писали, что тревога, предположительно, объявлена из-за взлета российских самолетов МиГ-31К (носители ракет "Кинжал"), и несколько бортов вошли в воздушное пространство Беларуси.

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