Российские командиры сейчас полны оптимизма и бодрости, говорит советник Офиса президента Украины.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал прогноз касательно планов российских оккупантов. По его мнению, зима будет сложной для ВСУ, потому что армия РФ попробует перехватить инициативу на поле боя.

"Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие. Сюда же мы должны относить "беларускую истерику". Многие бегают по кругу и кричат "проверка боевой готовности в Беларуси". Но бригада беларуского спецназа на границе насчитывает аж 12 БТГ. Они просто нас отвлекают", — сказал Арестович.

Советник ОП рассказал, для чего в армию России вербуют "зэков".

"Они спустили на фронт десятки тысяч заключённых. Устроили санитарную чистку тюрем, так сказать. В то же время зэки выиграли время, чтобы армия РФ подготовила новые резервные подразделения. Они там сейчас полны оптимизма и бодрости. Считают, что ситуация изменится в лучшую сторону в январе для них", - добавил Арестович.

Цели Путина в войне против Украины

Как констатировал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, развязанная Россией война с Украиной длится уже 10 месяцев, и российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на всех направлениях. Украинские защитники отразили атаку на Киев, отбросили россиян от Харькова в результате контратаки, а затем вытеснили их и из Херсона.

При этом, по мнению аналитиков, Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Речь идет не только об аннексии новых территорий, но и смене режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давления России.

Ожидают, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой. При этом в Офисе президента прогнозируют, что массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.