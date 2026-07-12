Где нельзя класть смартфон на ночь: эксперты предупредили о распространенной ошибке

Они назвали безопасное расстояние, на котором должен лежать смартфон ночью.

Многие привыкли на ночь класть мобильный телефон на прикроватной тумбочке или даже возле подушки, но специалисты по гигиене сна рекомендовали тказаться от этой привычки.

По их словам, телефон лучше оставлять перед сном как минимум в одном метре от кровати, а при возможности – на расстоянии 1,5–2 метров, пишет Nlc.

Эксперты отметили, что проблема заключается не столько в самом телефоне, сколько в легком доступе к нему. Если он находится на расстоянии вытянутой руки, любое ночное уведомление или случайное пробуждение может привести к тому, что человек снова начнет листать ленту новостей, читать сообщения или проверять соцсети. Это активизирует мозг и затрудняет повторное засыпание.

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Кроме того, специалисты посоветовали не ограничиваться только расстоянием. Перед сном рекомендуется включать режим "Не беспокоить" или отключать уведомления, чтобы избежать ночных звонков и сообщений. При необходимости современные смартфоны позволяют настроить исключения для важных контактов, чтобы экстренные вызовы все же проходили.

Еще один полезный совет – отказаться от использования телефона непосредственно перед сном. По мнению экспертов, желательно проводить без экрана не менее 30–60 минут до отхода ко сну. Вместо просмотра соцсетей лучше почитать книгу, послушать легкую музыку, или составить план дел на следующий день.

Если смартфон используется в качестве будильника, его также рекомендуют ставить подальше от кровати. В таком случае утром придется встать, чтобы выключить сигнал, что помогает быстрее проснуться и снижает соблазн несколько раз нажимать кнопку отсрочки.

Специалисты подчеркнули, что перенос телефона подальше от кровати – простая привычка, но она способна улучшить качество сна, сократить количество ночных пробуждений и уменьшить зависимость от гаджета перед сном.

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