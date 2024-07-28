По словам Криволапа, всю стратегическую авиацию враг был вынужден срочно где-то спрятать.

Российские аэродромы "Оленья", "Энгельс", "Дягилево" - основные аэродромы, на которых физически может базироваться российская стратегическая авиация. Поэтому почти одновременный удар по этим трем аэродромам вынудил россиян поднять все самолеты в небо и срочно передислоцировать их за тысячи километров. Об этом в эфире телемарафона сказал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап, проанализировав последствия ударов по трем военным аэродромам в РФ.

"Аэродромы "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" - это три основных аэродрома, на которых физически может базироваться российская стратегическая авиация, в частности, самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Хотя Ту22М3 не входит в стратегическую авиацию, он дальний бомбардировщик", - отметил Криволап.

Он рассказал, что основной базой для ТУ-95 МС был "Энгельс" - очень огромный аэродром, который имеет взлетную полосу более 3 км и почти 100 метров по ширине, а также все возможности для проведения регламентных технических работ. При этом Ту-22М3 в основном обслуживался и базировался в "Дягилево". Когда же был нанесен удар по трем военным аэродромам, то россияне были вынуждены поднять все самолеты в воздух, чтобы срочно передислоцировать их в безопасное место.

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"Почти одновременный удар по этим аэродромам вынудил их всех подняться в небо. ... Они все что могли, подняли в воздух. Я никак не мог понять, куда они спрятали самолеты. Они их засунули аж в Воркуту на аэродром "Советский" - это 2 500 км. Они вынуждены были туда сбежать, потому что у них не было никакой возможности где-то в другом месте садиться. Было непонятно, где наши средства могут появиться", - акцентировал Криволап.

Эксперт указал на примечательный момент, что на аэродром в Энгельсе за сутки до украинской атаки прилетал Ил-76, который привозил Х-101.

"Интересно, что 26 июля днем туда прилетал "Ил-76", который туда привез ракеты Х-101. И я так думаю, что наши ребята очень хотели зацепить этот Ил-76 с этими ракетами. То есть, это должно было быть мощным ударом", - подчеркнул Криволап.

По словам эксперта, есть еще одна интересная деталь по работе системы ПВО на аэродроме "Оленья" в Мурманской области.

"Интересно, что в "Оленье" ПВО вообще не работало, якобы там его вообще не было. А это Кольский полуостров, там стоят восемьдесят боевых частей разного типа и назначения. Там все ПВО Северного флота россиян, там сконцентрированы две части ядерной российской триады - авиация и флот... Это район, который имеет большую концентрацию ПВО, но ничего не сработало, "самолетики" себе прилетели, свое дело сделали. Теперь будем ожидать официальных подтверждений этого", - констатировал Криволап.

Он считает, что существует "как минимум пять-шесть" вариантов, какими именно беспилотниками могли быть нанесены удары. Ведь сейчас Украина имеет разные типы дронов.

"У нас есть ближнего радиуса действия, потом есть серия где-то от 100 км до 800 км и потом более дальше. Так, до 800 км у нас около десятка различных разработок, запущенных в серийное производство. А то, что касается дальности более 800 км, то там где-то пять видов есть. Сейчас мы имеем такие "самолетики", которые уже готовятся для этих специальных миссий", - отметил Криволап.

Атака по аэродромам РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля и утром беспилотники атаковали в РФ военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Там дроны ГУР поразили стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

В издании Forbes, анализируя операцию ГУР и удары дронами по военным объектам в РФ, отметили, Украина усиливает атаки на российские бомбардировщики. Кроме того, основными целями являются аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы, но беспилотники также наносят удары по российским оружейным заводам и космическим объектам.

Что касается ударов по аэродромам, то теперь российские бомбардировщики не в безопасности в радиусе 1600 км от линии фронта.

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