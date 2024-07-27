В результате удара БПЛА по аэродрому "Оленья" в Мурманской области зафиксировано повреждение бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

В ночь на 27 июля и утром в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе "Энгельс" Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Об этом УНИАН сообщили источники в украинской разведке. Как отмечают очевидцы, первые взрывы на территории военного аэродрома "Дягилево" прозвучали около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки трех взрывов. Также пользователи выложили видео пролета дронов в направлении аэродрома, а затем снимок, на котором видно было столб черного дыма, поднимающийся над аэродромом.

Сообщается, что на аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения летного состава. Здесь в частности базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

"Взрывы на аэродроме "Энгельс", где расположена российская стратегическая авиация, прогремели около восьми утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, однако раздались характерные взрывы "прилетов".

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Отмечается, что аэродром "Оленья" расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

В минобороны РФ заявили, что было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются.

Атаки по территории РФ

Подразделение ударных дронов "Эхо Group" ГУР продемонстрировало, как отвечает России на атаки по мирному населению Украины.

"Нашим преимуществом остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность, что позволяет достигать критически важных военных объектов российского агрессора", - говорилось в комментарии к видео.

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