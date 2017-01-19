Надо определить задачи для вооруженной миссии ОБСЕ перед оцениванием необходимости ее введения - Хуг

Об этом он сказал во время брифинга в Мариуполе.

Хуг, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в вооружении наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе, заявил, что для начала необходимо определить задачи вооруженной миссии.

«Вопрос заключается в том, что в первую очередь нужно найти ответ: каким будет задание этого вооруженного компонента миссии. И только потом можно было бы сделать оценку. Но задание должно быть определено странами-участниками ОБСЕ», – заявил Хуг.

Он добавил, что надо ответить на много вопросов перед тем, как оценка потребности вооруженного компонента миссии может быть сделана.

Хуг сказал, что не может больше обсуждать эту тему, потому что не он решает, какими будут обязанности такой миссии. Однако первый заместитель главы СММ ОБСЕ отметил, что соответствующие инициативы прозвучали, и Постоянный совет ОБСЕ в Вене должен в дальнейшем искать возможный консенсус относительно этих предложений и их реализации.

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Хуг отметил, что Специальная мониторинговая миссия не принимает решение о вооруженном компонент миссии или размещения новой вооруженной миссии на Донбассе.

«Это решение, которое должны принять все 57 стран-участниц ОБСЕ. Они должны найти консенсус в этом вопросе», – заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2016 года на тот момент специальный представитель федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер заявил, что Украина предлагает, чтобы к полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе вошло 18-20 тыс. человек.

29 ноября в Минске по итогам встречи глав МИД стран «нормандской четверки» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает, вопрос уже не актуален».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что соглашения о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса нет, Украина настаивает на введении вооруженной полицейской миссии.