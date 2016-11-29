Климкин: Россия выступила против выплат Украине за водоснабжение в оккупированную часть Луганской области

Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Я очень подробно рассказал, в чем проблемы с поставкой воды, что виновата в этом действительно российская сторона, которая не хочет идти на какие-либо механизмы, не хочет идти на то, чтобы Луганск реально платил деньги, которые, мы знаем, там реально собираются с людей, с разных предпринимателей. И это тоже было нашим общим с нашими немецкими и французскими друзьями вопросом", - сказал Климкин.

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Министр подчеркнул незамедлительную необходимость предоставления доступа для международных организаций в Луганской и Донецкой областях.

"Без этого доступа мы действительно не можем идти вперед. Возможно, будет нужно, чтобы представители Красного Креста на месте убедились в той ситуации, которая есть, и действительно получили доступ к каждому. Второй момент, это немедленное, на чем мы настаивали, и Франк-Вальтер и Жан-Марк в этом нас поддерживали, освобождение заложников. Немедленное, чтобы мы достигли хотя бы каких-то, хоть первых договоренностей на следующей неделе здесь, в Минске, и чтобы хотя бы до Рождества, конечно, очень важно, чтобы мы достигли этого раньше, у нас в этом был какой-то реальный прогресс. Я имею в виду именно реальный прогресс", - подчеркнул Климкин.

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Также он сообщил: «Третий момент, где мы очень давили на Лаврова (главу МИД РФ), это открытие пункта, где можно пересекать линию соприкосновения в Золотом, который последовательно блокирует российская сторона».

Глава украинского МИД напомнил, что это нужно для того, чтобы гражданские, особенно зимой, в холодную погоду, смогли действительно пересекать линию соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, украинский представитель в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что Украина на переговорах в Минске призвала Российскую Федерацию не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оплатить долги за водоснабжение.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, свыше 500 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды из-за неуплаты властями «ЛНР» за водоснабжение.

26 октября специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Сайдик заявил о необходимости решения проблемы погашения боевиками "ЛНР" задолженности за поставку воды и электроэнергии.

По словам Сайдика, Международный комитет Красного Креста компенсирует украинской стороне 700 тыс. долларов задолженности за потребленные на временно оккупированных территориях Луганской области электроэнергию и воду.