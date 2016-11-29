Никто о них не думает – Лавров о размещении военизированной миссии ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает», «вопрос уже не актуален».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров в Минске глав МИД «нормандской четверки».

Читайте такжеДискуссия о "дорожной карте" в Минске была короткой из-за позиции России - Климкин

«Вопрос уже не актуален, такой потребности не существует. Сегодня никто об этом не говорил. Никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни любой другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, никто о них не думает», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, есть ли необходимость создать военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины, и на каких условиях и в какие сроки это возможно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходила встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На ней обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.