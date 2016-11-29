Никто о них не думает – Лавров о размещении военизированной миссии ОБСЕ на Донбассе
По словам Лаврова, вопрос военизированных миссий "уже не актуален".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины «никто не думает», «вопрос уже не актуален».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров в Минске глав МИД «нормандской четверки».
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«Вопрос уже не актуален, такой потребности не существует. Сегодня никто об этом не говорил. Никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни любой другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, никто о них не думает», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, есть ли необходимость создать военизированную миссию ОБСЕ на востоке Украины, и на каких условиях и в какие сроки это возможно.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходила встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На ней обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.