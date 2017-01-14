"Подорвались на одной растяжке": появились подробности гибели трех морпехов под Мариуполем (фото)

По словам руководителя гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация – 200» Михаила Котелевского, тела погибших морпехов узнали сослуживцы.

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«Это бойцы Охременко, Сонько и Трубин из 501-го отдельного полка морской охраны... Да, они опознаны, это именно те три солдата, которые пропали без вести 8 января. Они все подорвались на одной растяжке», — цитирует Котелевского Громадське.

Как отмечается, сейчас их тела из Днепра направляют к местам захоронения — в Сумскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

Подробности о погибших морпехов рассказала в Facebook и волонтер Татьяна Барвинская.

Так, погибшими оказались командир отделения младший сержант Сергей Сонько (23 года), младший сержант Николай Охрименко (53 года), старший матрос Сергей Трубин (29 лет). Все служили в 1-й роте 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты.

"По информации блогера Александра Чернова, полученной от собственных источников в Донецке, характер полученных ранений свидетельствует о том, что морпехи погибли в бою. По версии боевиков, морпехи подорвались на минном поле вблизи с. Октябрь", - пишет она.

Так, младший сержант Сонько родом из Херсона, родился 16 декабря 1993 г. В Херсоне окончил Станиславскую среднюю школу. Учился на юридическом факультете в Черноморском университете им.Петра Могилы в Николаеве (на заочном отделении). Год назад он принял решение защищать Родину и пошел в армию. Был командиром третьего отделения 36-й бригады морской пехоты. В Херсоне у Сергея осталась мать, а в Николаеве его ждала любимая девушка.

Младший сержант Охрименко (позывной Дед) родом с Сумщины, с с. Ястребиный. Родился в 1963 г., в 1980 г. окончил Яструбинську среднюю школу. Некоторое время работал в Якутии на комбинате "Куларзолото". До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, от этого брака у него осталась дочь. Когда началась война вернулся на Сумщину в родное село, где жил вместе с матерью. Жена осталась на Донбассе. В 2015 г. Николай ушел добровольцем на фронт, воевал в одном из добровольческих батальонов, а в 2016 перешел на военную службу по контракту. Прошел Дебальцево, был дважды ранен.

Старший матрос Трубин родом с Кировоградщины, родился 20 марта 1987 года. Житель поселка Знаменка (Знаменка Вторая), в котором он проживал с 1990 г. По окончании местной средней школы №7 продолжил обучение в Знаменском профессиональном лицее №3, где освоил специальности каменщика и сварщика. Он был санитаром морской пехоты, служил в 36-й бригаде на должности старшего стрелка.

По данным волонтера, гражданская панихида по погибшему состоится в воскресенье 15 января возле Дома культуры пгт. Знаменка Вторая. Начало в 12.00 час. 15 января в Знаменке объявлено Днем траура.

Как сообщал УНИАН, 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения в Донецкой области, погибли, их тела у боевиков.

13 января боевики вернули тела бойцов Украине.