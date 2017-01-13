В штабе АТО подтвердили факт передачи боевиками тел трех украинских военных

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию пресс-центра штаба АТО.

Сейчас тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте такжеВ Минобороны сообщили о трех раненых бойцах на Донбассе

Как сообщал УНИАН, ранее сепаратисты группировки «ДНР» заявили о передаче украинской стороне тел трех военных. Пророссийские боевики сообщили, что погибшие военнослужащие ВСУ накануне подорвались на мине в районе села Октябрь на юг от Донецка.