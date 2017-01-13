В штабе АТО подтвердили факт передачи боевиками тел трех украинских военных
16:52, 13 января 2017Война
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В штабе АТО подтверждают информацию группировки «ДНР» о передаче тел трех военнослужащих ВСУ.
Сейчас тела погибших военных транспортируют в город Днепр / Фото УНИАН
Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию пресс-центра штаба АТО.
Сейчас тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.
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Как сообщал УНИАН, ранее сепаратисты группировки «ДНР» заявили о передаче украинской стороне тел трех военных. Пророссийские боевики сообщили, что погибшие военнослужащие ВСУ накануне подорвались на мине в районе села Октябрь на юг от Донецка.
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