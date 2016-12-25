Украина отдаст в одностороннем порядке 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными - Грицак

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Поверьте, мы же не просто так сказали, что готовы отдать один к трем. Мы готовы все сделать, чтобы забрать наших ребят. Еще раз скажу - непростая цифра, - мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 тех людей, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть с места этот процесс", - сказал Грицак.

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Он напомнил, что сейчас в плену находится 109 граждан Украины и необходимо сделать все возможное для их освобождения.

"Один человек решает судьбу этих людей... Его зовут Владимир Владимирович и живет он в Москве", - добавил Грицак.

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным обмен пленными в формате "всех на всех" в случае помилования Украиной всех осужденных боевиков.

7 декабря представители Украины на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили передать контролируемым Россией боевикам 228 человек, об освобождении которых они просили, чтобы освободить 42 украинских заложников из плена террористов "ДНР" и шестерых заложников из плена "ЛНР".

15 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Киев готов передать боевикам 15 человек из 228, которых требуют освободить террористы, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

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Также Геращенко сказала, что Украина готова передать боевикам 228 человек в обмен на 58 украинских заложников. Она подчеркнула, что на сегодняшний день есть точное подтверждение, что 58 граждан Украины удерживаются на оккупированной территории, из них 52 в Донецке и 6 в Луганске, и напомнила, что в полном списке СБУ есть 109 человек, которых Украина хочет освободить.

Геращенко также сообщила, что боевики говорят об освобождении более 1000 человек.

По ее словам, около 200 человек из этого списка вообще невозможно установить. Кроме того, в списке контролируемых Россией боевиков более 100 человек, которые совершили тяжкие преступления.