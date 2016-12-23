Путин объяснил, почему не соглашается на обмен пленными с Украиной

"В свое время президент Порошенко высказал идею обмена "всех на всех". Я с этим полностью согласен, но позднее выяснилось, что за этой формулой скрываются детали, которые не устраивают представителей Донбасса", - заявил Путин в ходе пресс-конференции в Москве.

Читайте такжеПосле зверств в Алеппо Путин похвастался "эффективностью" применения российского оружия в Сирии

"Если уж всех на всех - надо принять решение о помиловании и всех выпустить", - отметил он.

По словам главы государства, Украина не желает включать в список на обмен часть задержанных на ее территории лиц, считая их задержанными "по закону".

В то же время, по словам Путина, "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно".

"Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", - отметил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, Путин также выразил надежду на то, что "рано или поздно" произойдет нормализация отношений между Россией и Украиной.