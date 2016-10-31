Волонтеры показали российскую станцию наземной разведки на Донбассе (фото)

Об этом говорится в расследовании волонтерской группы InformNapalm.

ПСНР-8М "Кредо-М1" (1Л120М) — радиолокационная модернизированная переносная станция наземной разведки. Станция предназначена для обнаружения наземных (надводных) движущихся целей, обеспечения стрельбы артиллерии, в т.ч. при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, при запылении или задымлении атмосферы).

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Волонтеры отметили, что фото было сделано на крыше Еленовского комбината хлебопродуктов (Волновахский район Донецкой области).

Это идеальное место для ведения постоянного наблюдения за трассой "Донецк — Мариуполь" (H20) и всей близлежащей "серой зоной".

"Данная станция наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" была принята на вооружение российской армии в 2002 году. Стать трофеем она не могла, так как в Украину не экспортировалась. Налицо очередной факт поставки Россией вооружения и техники на оккупированные территории Украины", - подытожили в InformNapalm.

Ранее на Донбассе был идентифицирован новый МТ-ЛБ ВМ\К (многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный), который закреплен за 34-й Отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ.