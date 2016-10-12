На Донбассе волонтеры обнаружили бронированный тягач мотострелковой бригады ВС России (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте волонтерского сообщества InformNapalm.

Отмечается, что впервые на тягач МТ-ЛБ ВМК заметили волонтеры, когда посмотрели видеозапись с площади возле городского совета Перевальска Луганской области.

"Модификации МТ-ЛБ выпускают с середины 90-х на российском предприятии "Муромтепловоз" и именно эти модификации в Украину никогда не экспортировались, но случайно оказались на вооружении "шахтеров" Луганщины. На текущий момент первая модификация с крупнокалиберными пулеметом НСВТ под названием МТ-ЛБ ВМ уже не выпускается, две другие — активно производятся для так называемых специализированных "горных подразделений" вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении InformNapalm.

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Но у тягача, как подчеркнули волонтеры, есть одно специфическое отличие. Оно заключается в нестандартном расположении триплекса (перископа): вместо боковой правой стойки он перенесен на крышу машины. Кроме того, на корпус машины нанесена нестандартная трехцветная камуфлированная расцветка.

Отмечается, что идентифицировать точную модификацию МТ-ЛБ не удалось, однако волонтеры назвали его МТ-ЛБ ВМК.

Кроме того, аналогичный специфический МТ-ЛБ, состоящий на вооружении 34-й ОМСБр был уничтожен подразделениями украинских вооруженных сил в районе контрольно-пропускного пункта Мариновка Донецкой области в августе 2014-го года.