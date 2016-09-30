Порошенко наградил орденами и медалями 55 бойцов АТО, из них 21 - посмертно

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 21 - посмертно.

Представлены к наградам военные погибли или получили ранения в боях вблизи Авдеевки, Зайцевого, других городов на Донецком и Луганском направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Читайте также"Режим тишины" на Донбассе: боевики снова увеличили количество обстрелов Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден капитан Руслан Мимрин, еще трое военных награждены орденом посмертно - капитан Виктор Левковский, старший лейтенант Олег Дьяченко и старший сержант Павел Вождев. Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены 19 военнослужащих, из них 18 - посмертно. 32 военных президент отметил медалью «Защитник Отечества».

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