Пограничники: за сутки обстрелов блокпостов на линии разграничения не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В районе проведения антитеррористической операции пограничными нарядами и подразделениями ВСУ полеты беспилотных летательных аппаратов, используемые незаконными вооруженными формированиями для осуществления воздушной разведки, не фиксировались", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение последних дней также не фиксировались попытки перемещения через линию разграничения товаров и грузов. "Обычно их пытались перевозить на неподконтрольную территорию транспортными средствами в объезд контрольных пунктов въезда-выезда, или скрывая в конструктивных особенностях автомобилей, которые следовали через КПВВ", - отметили в пограничной службе.

Ранее УНИАН сообщал, что на контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, пассажиро-транспортный поток начинает расти. 2 января, по сравнению с первым днем месяца, на отдельных направлениях пассажиропоток увеличился в четыре раза, однако является гораздо меньшим, чем в последние дни прошлого года.