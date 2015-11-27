Сегодня боевики трижды открывали огонь по Красногоровке и Пескам – штаб АТО

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции террористы трижды открывали огонь по Красногоровке и Пескам.

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Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

«Сегодня в зоне проведения АТО было почти тихо, если сравнивать с предыдущими днями. С 6 утра и до 18 часов террористы дважды вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия по Крансногоровке и один раз из стрелкового оружия по Пескам», - говорится в сообщении.