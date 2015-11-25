Военные отбили атаку у Сизого, "накрыв" боевиков плотным огнем из стрелкового оружия

С 18 часов вчерашнего вечера и до утра они вели огонь по Пескам, Авдеевке и Тарамчуку, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает на странице в Facebook пресс-центр АТО.

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Согласно сообщению, на Артемовском направлении из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники били по Луганскому и Ленинскому.

На Луганском из минометов и стрелкового оружия обстреляли Болотенное. А на Мариупольском из стрелкового оружия - Широкино.

Кроме того, как отмечается, прицельный огонь по нашим позициям из гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели в районе Новгородского и Трехизбенки.

По данным пресс-центра, в районе Сизого вчера в 21.00 произошло боевое столкновение, в результате которого украинские бойцы отогнали противника от своих позиций плотным огнем из стрелкового оружия.

В общем с вечера до утра террористы 18 раз открывали огонь в направлении наших позиций.