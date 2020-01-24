Генпрокуратура установила факты вероломства боевиков при подрыве Донецкого аэропорта

Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства.

Офисом генерального прокурора установлены факты вероломства боевиков при подрыве здания Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса. "Офисом генерального прокурора внесены в Единый реестр сведения о еще одном преступлении против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта - нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры дополнительно проанализировали данные по уголовным производствам, расследуемых следователями СБУ по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права участниками незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

В ночь на 26 мая 2014 года боевики попытались захватить аэропорт, но "нарвались" на ответ со стороны ВСУ и отступили. После этого серьезных боевых столкновений в ДАП не наблюдалось вплоть до сентября.

Попытки захватить аэропорт активизировались после подписания Минских соглашений. И не заканчивались вплоть до января. Бои за донецкий аэропорт длились 242 дня. 20 января 2015 года боевики подорвали новый терминал ДАП, окончательно превратив аэропорта в руины.